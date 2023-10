Giornata missionaria mondiale: a Civitanova Marche, questa sera la Veglia diocesana

Nell’arcidiocesi di Fermo, in vista della Giornata Mondiale, è stata organizzata una Veglia Missionaria questa sera, alle ore 21.15, nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Civitanova Marche, alla presenza dell’arcivescovo e con la partecipazione dei nostri missionari e dei sacerdoti non italiani che svolgono attività pastorale nelle parrocchie della diocesi. La Veglia, arricchita da alcune testimonianze, sarà anche l’occasione per accompagnare con la preghiera Marco Pagliarini che sarà ordinato diacono proprio domenica 22 a Montegranaro (ore 16).