Giornalismo: Odg e Ucsi Lazio, c’è tempo fino a domani per iscriversi al corso “Ecologia integrale” sulle “sfide per una corretta informazione dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco”

(Foto: Ucsi Lazio)

Domani, 21 ottobre, scade il termine per iscriversi al corso “Ecologia integrale: conoscerla e comunicarla bene. Le sfide per una corretta informazione dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco”. Si può effettuare l’iscrizione sulla piattaforma formazionegiornalisti.it.

Si tratta di un corso organizzato dall’Ordine dei giornalisti del Lazio e dall’Ucsi Lazio. Si terrà martedì 24 ottobre all’Università Pontificia Salesiana, in piazza dell’Ateneo Salesiano n. 1, dalle 15.30 alle 19.30. Rilascerà 4 crediti formativi.