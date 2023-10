Legge di bilancio: Pallucchi (Forum Terzo settore), “positiva apertura su Fondo garanzia Pmi”

“Dal sottosegretario Massimo Bitonci arrivano nuovi segnali positivi rispetto all’estensione del Fondo di garanzia pubblica per le Pmi anche agli Enti di Terzo settore. Si tratta di una proposta che abbiamo inserito nel nostro documento rivolto alla politica per la Legge di bilancio 2024, presentato pochi giorni fa, e che abbiamo maturato nel tempo nell’ambito del progetto Cantieri ViceVersa insieme al Forum per la Finanza sostenibile”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale del Forum del Terzo settore. “Ci fa dunque piacere che al ministero delle Imprese e del Made in Italy se ne stia discutendo e ci auguriamo che si possano ottenere dei risultati già nella prossima Manovra”, ha proseguito Pallucchi, sottolineando che “per il Terzo settore, avere strumenti che agevolino l’accesso al credito è sempre più importante, anche considerando quanto questo comparto economico e sociale, come rilevato dall’Istat, sta crescendo negli anni”. “Le nostre competenze sono a disposizione delle istituzioni per realizzare una misura che avrà sicuramente il merito di far compiere al Paese passi in avanti nella direzione dello sviluppo dell’economia sociale”, ha concluso Pallucchi.