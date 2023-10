Giornata missionaria mondiale: diocesi Tivoli-Palestrina, veglia sabato 22 ottobre con il vescovo Parmeggiani

Presieduta dal vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, si terrà sabato 22 ottobre 2023 alle ore 19, nella Cattedrale di S.Agapito in Palestrina, la Veglia Missionaria diocesana sul tema: “Cuori ardenti, piedi in cammino”. La Veglia, preparata nelle vicarie della diocesi da momenti di sensibilizzazione missionaria da parte dell’Ufficio Missionario Interdiocesano di Tivoli e di Palestrina, vedrà la testimonianza di Lisa Ciuffi, una giovane laica della diocesi di Tivoli, da diversi anni missionaria con la propria famiglia in Perù ed impegnata nell’operazione Mato Grosso.