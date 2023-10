Scarp de’ tenis: numero di ottobre, focus su povertà in Italia. Mons. Lorefice (Palermo) su migrazioni, “accogliere senza cedere al populismo”

La copertina del nuovo numero di Scarp de’ tenis, rivista di strada promosso dalla Caritas, è dedicata a un tema “quanto mai attuale nel nostro Paese. La povertà in Italia – spiegano dalla redazione milanese – è diventata ormai un fenomeno strutturale visto che, secondo Istat, nel 2022 poco meno di un quarto della popolazione (24,4%) era a rischio di povertà o esclusione sociale”. Secondo Caritas, “sono 5,6 milioni le persone in povertà assoluta e che non possono permettersi le spese minime essenziali per condurre uno standard di vita accettabile”. Nel mese di ottobre, in cui si celebra la Giornata mondiale di lotta alla povertà, “abbiamo voluto raccontare le storie di chi ogni giorno vive questa emergenza e cerca di sopravvivere grazie, soprattutto, all’aiuto del privato sociale”.

Spazio anche a una intervista al vescovo di Palermo, don Corrado Lorefice che, proprio nei giorni in cui si parla di chiudere le maglie all’immigrazione aumentando i respingimenti, torna a parlare di accoglienza: “Vanno strutturati altri canali, più sicuri e più umani, per accogliere le persone che cercano asilo nel nostro Paese senza cedere alle sirene del populismo”.

Tra le storie proposte da Scarp, la favola della nazionale di basket del Sud Sudan, che si è qualificata per le Olimpiadi. Gilberta, la tatuatrice che con la sua arte aiuta le donne a superare i traumi conseguenti a interventi chirurgici molto invasivi. Nuha, arrivato in Sicilia su un barcone ora lavora per un ristorante stellato.

Scarp di ottobre è in vendita online su www.social-shop.it, in strada e davanti alle parrocchie per tutto il mese.