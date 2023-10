Famiglie numerose: Anfn, assegnato ai Rossetti di Foggia il premio “Due cuori & una tribù”. Una menzione speciale ai Sebastiani di Trento

(Foto: Anfn)

È stato assegnato alla giovane famiglia Rossetti di Foggia il premio “Due cuori & una tribù”, promosso dall’Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn) e giunto alla sua quarta edizione. Gianluca – 30 anni – e Rosanna – 29 – si sono uniti in matrimonio per una prima volta il 26 gennaio 2012 in Comune, con il rito civile. E, due anni dopo, il 15 ottobre 2014, anche in chiesa. La loro vita di coppia si è subito arricchita di figli: Gabryel Nathal è nata 11 anni fa. Beatrice Isabella ne ha otto. Mira Sophia 6. Oreste Diego 4. Nives Elsa è arrivata 19 mesi fa.

In un Paese in cui le coppie hanno paura di mettere al mondo un figlio (e quando lo fanno per la prima volta spesso le donne sono già al limite della vita riproduttiva), la loro è, decisamente, una storia in controtendenza, raccontata da Emanuela Garavelli nella giornata conclusiva dell’incontro coordinatori delle famiglie numerose, conclusosi ieri pomeriggio, domenica 1° ottobre, all’hotel Fonte Angelica a Nocera Umbra. A Gianluca ed Emanuela, che rappresentano la famiglia numerosa più giovane associata ad Anfn, è stato consegnato un ovale realizzato dallo scultore Andrea D’Aurizio e una pergamena realizzata da Tartirta, alias Rachele Bernardini.

Una pergamena, con menzione speciale, è andata anche alla famiglia Sebastiani. Una coppia giovane: Massimo ha 38 anni ed è ingegnere. Federica Betta ne ha 34 ed è infermiera (in attesa di chiamata). Insieme sono genitori di cinque figli: Caterina, 13 anni, che frequenta la terza media, Beatrice, 10, in quinta elementare, Vittoria, 7 anni, che frequenta la seconda elementare, Francesco, sei anni, iscritto alla prima elementare. E Margherita, 3 anni, al primo anno della scuola dell’infanzia. I Sebastiani sono originari di Trento. E sono i coordinatori delle Famiglie numerose a Trento.