Papa Francesco: risposte ai cinque “dubia” dei cardinali, “la sinodalità è una dimensione essenziale della vita della Chiesa”

Papa Francesco ha risposto a 5 dubia che gli avevano fatto pervenire nel luglio scorso i cardinali Walter Brandmüller e Raymond Leo Burke con l’appoggio di altri tre cardinali, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah e Joseph Zen Ze-kiun, su alcune questioni relative alla interpretazione della Divina Rivelazione, sulla benedizione delle unioni con persone dello stesso sesso, sulla sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa, sulla ordinazione sacerdotale delle donne e sul pentimento come condizione necessaria per l’assoluzione sacramentale. Le domande dei porporati, in italiano, e le risposte del Papa, in spagnolo, sono state pubblicate oggi sul sito del Dicastero per la dottrina della fede. “La sinodalità, come stile e dinamismo, è una dimensione essenziale della vita della Chiesa”, ribadisce il Papa rispondendo al terzo “dubium” e menzionando la Novo millennio ineunte di Giovanni Paolo II. “Altra cosa è sacralizzare o imporre una determinata metodologia sinodale che piace a un gruppo, trasformarla in norma e percorso obbligatorio per tutti, perché ciò porterebbe solo a ‘congelare’ il cammino sinodale ignorando le diverse caratteristiche delle diverse Chiese particolari e la variegata ricchezza della Chiesa universale”, puntualizza Francesco alla vigilia del Sinodo sulla sinodalità.