Giornata Memoria e Accoglienza: Bari, domani la presentazione del “Protocollo Baricentro per l’attuazione di una rete d’inclusione”

Domani, martedì 3 ottobre, alle ore 11,30, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza (ex legge 45/2016), presso il Salone Dorato, sito al piano terra di Palazzo Ateneo, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Protocollo B.A.R.I. – Baricentro per l’attuazione di una rete d’inclusione”. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, la Facoltà Teologica Pugliese, l’arcidiocesi di Bari-Bitonto, il Comune di Bari e la Asl Bari, con il “Protocollo B.A.R.I.”, costituiscono una rete inter-istituzionale per la promozione della città di Bari, quale modello territoriale di inclusione sociale. Il capoluogo pugliese, infatti, anche in ragione della sua peculiare posizione geografica, rappresenta una porta di accesso verso l’Oriente e un luogo di dialogo fra le sponde del Mediterraneo. Parteciperanno alla conferenza stampa: Camela Ventrella, coordinatore del Comitato di indirizzo del “Protocollo B.A.R.I.”; Andrea Lovato, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto; Antonio Sanguedolce, direttore generale della Asl Bari; Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari; Giorgio Nicola Copertino, delegato del preside della Facoltà Teologica Pugliese. Nell’occasione, le parti sottoscriveranno il “Protocollo B.A.R.I.” e ne illustreranno il contenuto.