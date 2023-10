Movimenti ecclesiali e nuove comunità: Foggia, nel fine settimana un seminario di formazione a cura della Comunità Magnificat Dominum

Nel weekend dal 6 all’8 ottobre si terrà un nuovo seminario promosso dalla Comunità Magnificat Dominum presso il Centro diocesano di evangelizzazione e formazione di Foggia. Già nel fine settimana dal 22 al 4 settembre si è tenuto, presso il Centro diocesano di evangelizzazione e formazione di Foggia a cura della Comunità Magnificat Dominum, il seminario di formazione su “L’accompagnamento spirituale nei movimenti ecclesiali e nelle nuove comunità”. Nel seminario sono stati trattati in particolare i temi dell’accompagnamento fraterno come opzione formativa privilegiata per un autentico cammino di discepolato presente nella Chiesa fin dalle sue origini, della distinzione dei ruoli tra governo e accompagnamento spirituale, delle implicazioni in rapporto al foro interno e foro esterno, della necessità di una adeguata formazione degli accompagnatori, delle indicazioni dell’autorità ecclesiastica in tema di abusi nell’esercizio dell’accompagnamento e infine della relazione tra accompagnamento spirituale e nuova evangelizzazione. Animatori del corso sono stati alcuni responsabili, anziani e sacerdoti della Comunità. Il prossimo appuntamento è previsto appunto nel weekend dal 6 all’8 ottobre e, considerato l’interesse che l’argomento ha suscitato, è stata prevista l’organizzazione di almeno altri due seminari nella primavera del 2024.