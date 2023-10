Missioni cattoliche: Palermo, al via da domani convegno sull’impegno in Germania

“Lontano da casa, essere a casa. Ovunque tu vada la Chiesa è con te”: questo il tema del convegno nazionale delle Missioni cattoliche italiane in Germania che si aprirà domani – fino al 6 ottobre – a Palermo ne promosso in collaborazione con la Fondazione Migrantes e la Conferenza episcopale siciliana. L’incontro si aprirà – riferisce www.migrantesonline.it – domani mattina con le Lodi mattutine e una riflessione affidata a mons. Guglielmo Giombanco, vescovo di Patti e presidente della Segreteria generale della Conferenza episcopale siciliana, seguita dai saluti di Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, e don Gregorio Milone, delegato Mci Germania. Ad introdurre i lavori del convegno mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente dei vescovi siciliani. Seguiranno gli interventi di Delfina Licata, sociologa delle migrazioni della Fondazione Migrantes; Edith Pichler, docente di sociologia delle migrazioni, Università di Potsdam; Daniela Di Benedetto, presidente Comites Monaco di Baviera, e Leoluca Orlando, già sindaco di Palermo. Nel pomeriggio testimonianze di chi ha vissuto l’immigrazione in Germania e successivamente, nella cattedrale di Monreale una celebrazione eucaristica presieduta da mons. Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale.

Il giorno successivo celebrazioni delle Lodi mattutine e riflessione affidata a mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, e un dialogo, nella prima mattinata, tra Hans-Paul Dehm, referente diocesano per le comunità di altra madrelingua nella diocesi di Fulda e Sebastian Schwertfeger, vice-referente diocesano per le comunità di altra madrelingua nell’arcidiocesi di Berlino. In tarda mattinata dialogheranno mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, presidente della Fondazione Migrantes, e mons. Peter Birkhofer, vescovo ausiliare di Friburgo, membro della Commissione per le migrazioni della Conferenza episcopale tedesca. Nel pomeriggio il direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo dialogherà con Lukas Schreiber, direttore nazionale della Pastorale per gli stranieri in Germania. Le conclusioni saranno affidate mons. Perego. La giornata di concluderà nella cattedrale di Palermo, presieduta da mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e delegato Migrantes dei vescovi siciliani.