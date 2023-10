Riviste: Terrasanta, nel numero di settembre-ottobre un dossier sul matrimonio cristiano

È in uscita il numero di settembre-ottobre di Terrasanta, il bimestrale edito da Edizioni Terrasanta, che in questo numero contiene il dossier dedicato al matrimonio cristiano in Terra Santa, “un’istituzione ancora forte, che riguarda principalmente i palestinesi e centrale nelle comunità delle varie confessioni”. Il dossier, dal titolo “Il senso della festa”, racconta anche problemi come l’onda lunga della secolarizzazione, il calo demografico, la frammentazione geografica, gli ostacoli pratici di chi vive ai lati opposti del muro di separazione. Sposarsi, spiega il dossier, può diventare una vera impresa. Mons. William Shomali, vicario patriarcale per la Palestina, spiega in un’intervista gli aspetti di una realtà complessa (sono 13 le denominazioni cristiane) e le regole ecumeniche della convivenza. Il numero contiene anche un resoconto sulle novità degli scavi archeologici in corso al Santo Sepolcro e condotti dall’équipe della Sapienza Università di Roma. Tra novembre e dicembre, poi, ricorrono gli 800 anni dell’approvazione della Regola francescana e della invenzione del presepe a Greccio, momenti chiave della vita di Francesco d’Assisi. “La preghiera di San Francesco” è uno speciale approfondimento sull’esperienza di preghiera e meditazione al centro della vita del santo, firmato da fra Giovanni Claudio Bottini, già docente e decano dello Studio biblico di Gerusalemme. Di Manuela Borraccino è la storia di copertina “Il gas per Gaza? È ancora una chimera”, che illustra progetti e ostacoli per una indipendenza energetica della Striscia, che non trova ancora soluzioni alla sua crisi umanitaria. Nel numero di settembre-ottobre di Terrasanta, anche alcuni dati sulle persecuzioni religiose, con un focus sul Medio Oriente e Nord Africa; la Città dei Morti al Cairo minacciata di sparizione; e altre rubriche con notizie da Turchia, Marocco, Libano.