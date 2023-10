Parlamento Ue: asilo e migrazione, a Strasburgo il punto sui negoziati per la riforma europea

(Strasburgo) Prende avvio oggi a Strasburgo la sessione plenaria del Parlamento europeo (2-5 ottobre). Numerosi i temi in primo piano, a partire dalle migrazioni. “In un contesto caratterizzato da continui arrivi nell’Ue di rifugiati e migranti via mare, i deputati discuteranno con la Presidenza del Consiglio spagnola e la Commissione lo stato di avanzamento dei negoziati sulle nuove norme europee in materia di migrazione e asilo. La situazione in alcuni Paesi, come l’Italia – e in particolare nell’isola di Lampedusa – sarà al centro del dibattito”, specifica una nota dell’Euroassemblea. Dopo l’approvazione della posizione negoziale del Parlamento sulle proposte legislative principali nell’aprile 2023, i deputati e i governi hanno avviato i negoziati per raggiungere un accordo su un sistema di solidarietà europeo per condividere la responsabilità di gestione della migrazione in maniera più equa. “Si tratta di una priorità assoluta per il Parlamento europeo, che vorrebbe concludere la riforma prima delle elezioni europee di giugno 2024”. Fra gli altri argomenti che verranno trattati in emiciclo la legge sulla libertà dei media (“in risposta alle crescenti minacce all’indipendenza editoriale, i deputati adotteranno la loro posizione sul progetto di legge che mira a rafforzare l’indipendenza dei media nell’Ue”), il nuovo strumento commerciale per difendere l’Unione dal ricatto economico (“le nuove regole mirano a dissuadere le potenze straniere dall’esercitare pressione sull’Ue o sugli Stati membri attraverso la coercizione economica”). I deputati interrogheranno inoltre la Commissione sulle relazioni commerciali con la Cina.