Diocesi: Messina, l’arcivescovo Accolla incontra il sindaco. “Interazione tra la realtà civile ed ecclesiale”

Stamani, nell’ambito della visita pastorale iniziata lo scorso 17 settembre, l’arcivescovo di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, mons. Giovanni Accolla, si è recato al Palazzo comunale. Ad attenderlo il sindaco Federico Basile, con gli assessori e il consiglio comunale. Ad accompagnare l’arcivescovo, il vescovo ausiliare e numerosi parroci della città messinese.

Le parole di accoglienza del sindaco – al quale ha fatto eco l’assessore Alessandra Calafiore evidenziando la gioia del ritrovarsi impegnati nelle responsabilità di amministrare la Città e quanti impegnati nel servizio a guida delle parrocchie – hanno espresso la soddisfazione nell’avere presente l’arcivescovo e nel consolidare il percorso di obiettivi comuni a favore della collettività. Ad introdurre e cogliere l’importanza di questo incontro è stato il vescovo ausiliare, mons. Cesare Di Pietro, al quale è seguito l’intervento dell’arcivescovo. Prendendo la parola, mons. Accolla ha ulteriormente ribadito l’impegno del vivere “un rapporto di interazione tra la realtà civile ed ecclesiale perché entrambe unite nel servizio all’uomo”. “Il senso pieno della religiosità non può condurre ad una alienazione dalla realtà sociale, ma vede la fede incarnata nella storia quotidiana per costruire la ‘casa comune'”, richiamando anche la presenza di altre confessioni religiose. Infatti, appartenere a Messina – città bella e di santi, come ha voluto affermare il presule – “sollecita la responsabilità di ogni messinese affinché, prendendosi cura della città, la rendano bella e attraente”. Quindi, il presule ha esortato tutti, nel rispetto degli specifici ambiti di servizio, a “condurre un’analisi che individui soluzioni, che aprano a propositi da assumere e impegnino risorse (umane, culturali ed economiche) per la realizzazione”. Non sono mancati appelli alla presenza solidale e all’accoglienza.