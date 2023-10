Giornata del dono: Bartoli (Lega del Filo d’Oro), “grazie alla generosità di tanti, possiamo aumentare e differenziare gli interventi”

“È grazie alla solidarietà e alla generosità di tanti se la Lega del Filo d’Oro è riuscita ad aumentare e differenziare i suoi interventi, mantenendo sempre alto lo standard dei propri servizi. Seppur anche quest’anno a distanza, non potevamo non accogliere e ringraziare i tanti sostenitori che ogni anno scelgono di stare accanto a chi non vede e non sente, dedicando loro la ‘XV Giornata del sostenitore’. Perché il nostro lavoro è da sempre orientato a valorizzare le potenzialità di ciascuna persona, andando oltre i limiti tracciati dalla disabilità, e i nostri donatori ci permettono di crescere e di fornire risposte sempre più concrete ai loro bisogni”. Lo dichiara Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione della giornata del 4 ottobre. Sono 475.083 i donatori attivi dichiarati che nel corso del 2022 sono stati accanto alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. La fondazione nello stesso giorno organizza la XV edizione della Giornata del sostenitore, l’annuale appuntamento pensato per i donatori che vogliono conoscere da vicino l’impegno e il lavoro della Fondazione.

Tra i principali strumenti di raccolta fondi si confermano il 5 per mille – lo scorso anno la Fondazione è risultata quarta in Italia per numero di preferenze accordate dai contribuenti, che sono stati 257.504, oltre 27mila in più rispetto all’anno precedente – e i lasciti testamentari e le polizze vita, che continuano a rappresentare un canale importante per il finanziamento dello sviluppo dell’Ente, con 121 pratiche aperte nel 2022.