Rosario Livatino: Bologna, nel pomeriggio inaugurazione della mostra “Sub Tutela Dei” e convegno sulla figura del giudice beato

È in programma per il pomeriggio di oggi, lunedì 2 ottobre, alle 16.30 nella Sala “Bachelet” della Corte d’Appello di Bologna, l’inaugurazione della mostra “Sub tutela Dei” dedicata al giudice e beato Rosario Livatino, realizzata da Rimini Meeting 2022 per far conoscere la figura del magistrato siciliano che ha operato per tutta la sua carriera nell’agrigentino e che è stato assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990. Seguirà un convegno dedicato anch’esso alla figura del giudice Livatino. L’evento è proposto dall’Unione giuristi cattolici italiani e patrocinata da arcidiocesi e Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Ordine degli avvocati di Bologna, Fondazione Cassa di risparmio in Bologna e Associazione emiliano romagnola Centri autonomi di formazione professionale.