Ritiro spirituale a Sacrofano: madre Angelini, “la benedizione illumina il percorso sinodale”

I membri, i delegati fraterni e gli inviati speciali del Sinodo dei vescovi sono riuniti da ieri fino a domani alla Fraterna Domus di Sacrofano. Dopo l’introduzione alle Lodi di madre Ignazia Angelini, oggi padre Timothy Radcliffe ha tenuto la terza meditazione sul tema “Friendship – Amicizia”, cui è seguita la quarta meditazione sul tema “Conversation on the way to Emmaus – Conversazione sulla via di Emmaus”. Questa sera alle 20 tutti i presenti parteciperanno alla Messa, presieduta da mons. Anthony Randazzo, vescovo di St-Jérôme-Mont-Laurier (Canada) e preceduta da una introduzione sempre di madre Angelini. “La benedizione con cui celebriamo l’inizio di un sempre nuovo giorno, è un atto sovversivo”, ha esordito la religiosa introducendo le lodi: “Con essa evangelizziamo i giorni, riscattandoli – qualora mostrassero di essere ammorbati da spiriti ‘cattivi’ (Ef 5,16). Se interiorizzata, la benedizione illumina anche il percorso sinodale. Anche un evento così significativo come la Chiesa radunata in Sinodo – sosta di verità, di conversione, di dialogo – di fatto è chiamato a ricevere, ad assumere il passo e il proprio ritmo quotidiano dal mistero che celebra, sotteso tra il Benedictus delle lodi mattutine e il Magnificat vespertino. Tra la benedizione per la visita del Signore – incessantemente liberante – e la meraviglia dinanzi alla maggior grandezza del Signore Dio, che raduna i poveri, gli affamati, i molti e i differenti. Penso siamo chiamati a esporci radicalmente a queste due luci generative nei giorni che verranno, per trarne visione e orientamento”.