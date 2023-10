Papa Francesco: Angelus, “preghiamo per la pace e per il Sinodo”. Il 15 ottobre l’esortazione apostolica su santa Teresina di Lisieux

“Sperimentare la bellezza della preghiera del Rosario, contemplando con Maria i misteri di Cristo e invocando la sua intercessione per le necessità della Chiesa e del mondo”. È l’invito del Papa al termine dell’Angelus di ieri. “Preghiamo per la pace, nella martoriata Ucraina e in tutte le terre ferite dalla guerra”, ha proseguito Francesco: “Preghiamo per l’evangelizzazione dei popoli. E preghiamo anche per il Sinodo dei vescovi, che in questo mese vivrà la prima Assemblea sul tema della sinodalità della Chiesa”. Nella festa di Santa Teresa del Bambino Gesù, “la santa della fiducia”, il Papa ha annunciato che il 15 ottobre “si pubblicherà una Esortazione apostolica sul suo messaggio”: “Preghiamo santa Teresina e la Madonna. Ci aiuti santa Teresina ad avere fiducia e a lavorare per le missioni”.