Giornata del Creato: diocesi Trapani, mercoledì momento di riflessione e testimonianze nel luogo dell’incendio a Calatafimi Segesta

Dopo l’incendio del luglio scorso, mercoledì 4 ottobre, alle 10 a Calatafimi Segesta presso il Castello Eufemio, si celebrerà la Giornata diocesana del Creato 2023. Per a stare a fianco delle vittime dell’ingiustizia ambientale e climatica, e a porre fine a questa insensata guerra al creato, la diocesi di Trapani tramite l’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro e l’Istituto comprensivo “Francesco Vivona”, il Comune di Calatafimi Segesta , il Parco archeologico di Segesta, promuovono un momento di riflessione con musica, poesie e alcune significative testimonianze. Interverranno gli alunni dell’Istituto “Francesco Vivona” che suoneranno alcuni brani e proporranno alcuni testi per la riflessione; saranno presenti il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, il sindaco Francesco Gruppuso e l’assessore Massimo Fundarò, il presidente del Parco archeologico di Segesta, Luigi Biondo, la dirigente scolastica Caterina Agueci. Durante l’incontro testimonieranno il loro impegno e lavoro per la cura del Creato, il comandate del distaccamento del Corpo Forestale di Salemi, Saverio Siino, Francesco Adragna dell’associazione Angimbè, Maria Pascale presidente della cooperativa sociale René Famap, la Protezione civile e l’artista Claudia Villani, autrice di una installazione che rappresenta il dramma degli incendi.