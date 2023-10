Parlamento Ue: Strasburgo, minuto di silenzio per Giorgio Napolitano. Domani ricordo del naufragio di Lampedusa del 2013

foto SIR/Marco Calvarese

(Strasburgo) Un minuto di silenzio per ricordare Giorgio Napolitano: così si è aperta a Strasburgo la sessione plenaria dell’Europarlamento (2-5 ottobre). Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha ricordato lo scomparso presidente della Repubblica emerito, “per tanti anni protagonista di primo piano della vita politica italiana”. Metsola ha poi evidenziato che Napolitano è stato “un fervente sostenitore dell’Italia nel quadro europeo” e ne ha sottolineato il contributo “in questo Parlamento anche come presidente della commissione affari costituzionali”.

La presidente dell’Assemblea ha rammentato che Napolitano è stato il primo presidente della Repubblica italiana rieletto nel suo ruolo. Ha infine specificato come, nel suo primo discorso da presidente, Napolitano fece appello per un ripudio generalizzato della guerra, lanciando un “forte richiamo alla costruzione della pace”: “Un richiamo oggi più necessario che mai”, ha concluso Metsola.

Metsola ha quindi sottolineato che domani terrà un discorso alle ore 12, durante una seduta solenne dell’emiciclo, in cui ricorderà il “naufragio di dieci anni or sono a Lampedusa, con oltre trecento morti”. L’eurodeputato italiano, Pietro Bartolo, ha chiesto che, oltre alla commemorazione, si potesse tenere domani un dibattito sull’argomento: l’emiciclo ha approvato la proposta.