Papa Francesco: Angelus, “il 6 novembre incontrerò i bambini di tutto il mondo”

“Nel pomeriggio del 6 novembre, nell’Aula Paolo VI, incontrerò bambini di tutto il mondo”. Lo ha annunciato il Papa, al termine dell’Angelus di ieri, durante il quale ha avuto acanto cinque bambini dai cinque continenti”. L’evento, patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’educazione, avrà come tema “Impariamo dai bambini e dalle bambine”. “Si tratta di un incontro per manifestare il sogno di tutti”, ha spiegato Francesco: “Tornare ad avere sentimenti puri come i bambini, perché a chi è come un bambino appartiene il Regno di Dio. I bambini ci insegnano la limpidezza delle relazioni e l’accoglienza spontanea di chi è forestiero e il rispetto per tutto il creato. Cari bambini, vi aspetto tutti per imparare anch’io da voi”.