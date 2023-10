Diocesi: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “crescere nel discernimento è un cammino, ecco il tema sinodale”

“Crescere nel discernimento è un cammino, ecco il tema sinodale, perché la vita è un cammino. Dobbiamo abbandonare una rappresentazione statica di ciò che è vivo”. È quanto ha affermato mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, a conclusione dell’assemblea diocesana, il cui tema è stato: “Crescere nel discernimento, necessità ecclesiale”. Cristo ci porta in un giorno nuovo, incontrarlo ci fa nascere una seconda volta. “La prima nascita – ha evidenziato – è stata un dono assoluto, puramente da ricevere. La nuova nascita che la fede rende possibile non sarà mai senza di noi. Ecco la missione materna della Chiesa, ecco le sue doglie e il suo travaglio, ecco la sua speranza”. In questa speranza “vogliamo sentirci avvolti – ha proseguito mons. Savino -, e lo dico perché rimanga bene impresso specialmente ai ragazzi e gli adolescenti il cui malessere aumenta e si manifesta con accenti sempre più inquietanti. La pandemia li ha travolti e il contesto culturale li bombarda di stimoli e ne stravolge i desideri per farne fragili consumatori. Cristo è risorto per noi, per tutti, guardando ai giovanissimi come ai poveri fra i poveri: non poveri di intelligenza, di cuore, di potenzialità. In questo ci superano. Poveri di cura, di sostegno alla loro libertà nascente, poveri di stima, di chi incanali verso il bene la dirompente violenza del loro desiderio di lasciare una traccia nella storia, di sentire pronunciato il loro nome. Amiamoli, mettiamoci al loro servizio, pieghiamo al loro futuro tutti gli sforzi e tutti gli auspici che in questa grande assemblea è stato condiviso”.

“Cristo è risorto ed è avanti a noi. Seguiamolo – ha esortato -, annunciamolo con la vita e con le scelte, se necessario anche con le parole”.