Diocesi: Bari, ritorna stasera “Notti sacre” con un concerto nella chiesa di San Nicola

Prosegue oggi, lunedì 2 ottobre, la tredicesima edizione di Notti Sacre. “Svegliati, mio cuore” è il tema della rassegna di arte, musica, pensiero, preghiera, spettacolo, organizzata dall’arcidiocesi di Bari-Bitonto, nelle chiese del centro storico di Bari, fino a domenica 8 ottobre.

Alle 21, a San Nicola, per la prima volta a Bari le musiche del compositore americano Dan Forrest e l’orchestra e coro della Fondazione Cucinelli di Solomeo. Orchestra da camera di Perugia, Canticum Novum di Solomeo (coro), Klara Lužnik (soprano), Feiye Wang (tenore), Margherita Sciddurlo (organista), direttore Fabio Ciofini. Alle 17.30, invece, nell’auditorium S. Teresa Dei Maschi (Bari vecchia), Musica elettronica e musica in chiesa con il maestro Scagliola, docente di musica elettronica presso il Conservatorio di Bari, si discuterà di un possibile utilizzo di questa musica come sottofondo, ambientazione, accompagnamento, accoglienza. I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul sito nottisacrebari.it o presso i luoghi degli eventi a partire da un’ora prima dell’orario di inizio.