Tv2000, mercoledì 4 ottobre, trasmette due eventi in diretta con Papa Francesco: alle ore 9, da piazza san Pietro la messa con i nuovi cardinali e il collegio cardinalizio, in apertura dell’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi. Nel pomeriggio, introdotta dalla trasmissione “Il diario di Papa Francesco” in onda dalle 15.15, l’apertura dei lavori Sinodo, nell’Aula Paolo VI, con il saluto del Papa.