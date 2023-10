Laudate Deum: il 5 ottobre in Vaticano una conferenza stampa di “voci e testimonianze sulla crisi climatica”

Giovedì 5 ottobre, alle ore 10, presso Largo della Radio, antistante la Palazzina Leone XIII in Vaticano, si terrà una conferenza – riservata ai giornalisti accreditati – dal titolo “Laudate Deum: voci e testimonianze sulla crisi climatica”. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Alla conferenza stampa interverranno: Giorgio Leonardo Renato Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021; Vandana Shiva, scienziata, attivista e ambientalista (in collegamento da remoto); Carlo Petrini, gastronomo, sociologo e attivista (in collegamento da remoto); Jonathan Safran Foer, scrittore; Luisa-Marie Neubauer, leader di “Fridays for Future” in Germania; Benoit Halgand, co-fondatore delle organizzazioni giovanili francesi “Per un risveglio ecologico” e “Lutte et Contemplation”; Jubran Ali Mohammed Ali, giovane dalla Libia; Ridhima Pandey, protagonista del film “La Lettera: un messaggio per la nostra Terra” sulla Laudato si’ (in collegamento da remoto); Alessandra Sarmentino, animatrice del Progetto Policoro dell’arcidiocesi di Palermo, animatrice del Movimento Laudato si’ e associata di Azione cattolica.