Laudate Deum: il 4 ottobre la presentazione “on line” con teologi, scienziati, religiosi e attivisti

Una presentazione “on line” della nuova esortazione apostolica di Papa Francesco, “Laudate Deum”. Ad organizzarla il 4 ottobre – giorno in cui verrà resa pubblica – dalle 20 alle 21 tramite YouTube e Zoom è il Movimento Laudato si’ L’evento, spiegano i promotori, vuole essere “una guida esaustiva alla nuova esortazione apostolica di Papa Francesco, rendendo i suoi profondi contenuti accessibili a tutti, dagli esperti ai neofiti”. I relatori saranno il card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby; lo scienziato svedese Johan Rockström, direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research (Pik); Tzeporah Berman, direttore del programma internazionale di non proliferazione fossile; Ridhima Pandey, giovane attivista indiano e protagonista del film Laudato si’ “The Letter”; padre Daniel P. Horan, docente di Filosofia, Studi religiosi e Teologia e direttore del Centro di spiritualità del Saint Mary’s College, e Lindlyn Moma, Advocacy Director del Movimento Laudato si’.