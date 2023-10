Tempo del creato: Fiesole, in serata preghiera ecumenica con il vescovo Manetti e rappresentati delle altre Chiese

Nell’ambito del “Tempo del creato”, il Movimento Laudato si’ rappresentato dal Circolo Laudato si’ del Valdarno, in collaborazione con l’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Fiesole, ha organizzato per la serata di oggi, lunedì 2 ottobre, una preghiera ecumenica che prenderà il via alle 18.30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Teresa di Gesù Bambino. A guidare la preghiera saranno il vescovo diocesano, mons. Stefano Manetti, e i rappresentanti della Chiesa ortodossa rumena e della Chiesa cristiana avventista del 7° Giorno.

“Ascoltare il grido della Terra e dei Poveri è il servizio che ci accomuna tutti”, spiegano dall’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso: “Con questo incontro di preghiera e di riflessione, abbiamo perciò la possibilità di decidere nel nostro cuore e non solo, di impegnarci nella cura della nostra Casa comune, accogliendo l’invito di Francesco a ‘lavorare perché essa abbondi nuovamente di vita’”.