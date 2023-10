Comunità cattoliche italiane in Germania: Isola delle Femmine, da domani il convegno “Lontano da casa, essere a casa. Ovunque tu vada la Chiesa è con te”

Da domani e fino a venerdì si svolgerà a Isola delle Femmine, nel palermitano, il convegno delle comunità cattoliche italiane in Germania. Il tema di riflessione proposto è “Lontano da casa, essere a casa. Ovunque tu vada la Chiesa è con te”.

L’evento è organizzato dalla Delegazione italiana che ha sede nella città di Francoforte ed è destinato ai missionari sacerdoti che svolgono il loro servizio pastorale nelle missioni e nelle comunità di lingua italiana in Germania. “E sono ben 85 comunità – dice don Gregorio Milone, delegato nazionale per le missioni e le comunità cattoliche italiane in Germania –. Del resto questa è la funzione che la Conferenza episcopale tedesca conferisce alla Delegazione e al delegato nazionale, cioè quella di offrire nuovi impulsi, favorire occasioni di scambio, di idee e di incontro e, soprattutto, proporre iniziative pastorali rivolte in maniera speciale a tutte le nostre comunità presenti sul territorio tedesco“.

Oltre ai sacerdoti, al convegno nazionale parteciperà anche il personale assunto dalle diocesi tedesche per le comunità cattoliche italiane. “Laiche e laici – continua don Milone – che, dopo aver ottenuto titoli di studi in teologia che vengono poi riconosciuti dalle diocesi, lavorano in collaborazione con i sacerdoti e sono altresì impegnati nella pastorale rivolta ai nostri connazionali. Tale figura, esistente che io sappia solo in Germania, viene nominata ed identificata come ‘referente pastorale’”.

Partecipano al convegno anche le segretarie delle comunità, essendo anch’esse assunte dalle diocesi.

Quattro i temi che saranno affrontati nelle quattro giornate: “La storia e le storie di mobilità italiana”, “Oltre le distanze, una sola Chiesa”, “Vivere uno spazio condiviso: con il cuore in Sicilia e i piedi in Germania” e “Il futuro che costruiamo insieme”. Sono previsti interventi, dibattiti e testimonianze. Si potranno conoscere esperienze già in atto e seguire un documentario sui siciliani in Germania.

Diverse e appartenenti a diversi ambiti, le personalità che parteciperanno ai lavori: mons. Gian Carlo Perego, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni e della Fondazione Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Peter Birkhofer, ausiliare di Friburgo e membro della Commissione per le migrazioni presso la Conferenza episcopale tedesca, Pino Taibbi, presidente delle Acli Germania, Renato Schifani e Roberto Lagalla, rispettivamente presidente della Regione Sicilia e sindaco di Palermo, mons. Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana. Molti vescovi siciliani interverranno come relatori o offriranno la propria riflessione guidando la preghiera delle lodi.