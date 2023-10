Diocesi: Acireale, aperte le iscrizioni per il nuovo anno formativo dell’Istituto di Teologia

È ufficialmente aperto il nuovo anno formativo dell’Istituto di Teologia (Idt) “S. Agostino” della diocesi di Acireale. La didattica, per l’anno formativo 2023-2024, prevede anzitutto l’avvio dei corsi della Scuola teologica di base. Si tratta di un servizio pastorale diocesano che vuole esplicitare, nella forma di un percorso didattico organizzato, il munus docendi della Chiesa in ordine all’evangelizzazione, alla conoscenza e alla intelligenza della fede. Il percorso formativo della Scuola Teologica di Base è annuale.

“I Sacramenti. Doni per il Santo Viaggio” è il tema scelto per quest’anno ed è rivolto a tutti i fedeli che desiderano accostarsi con metodo alla scienza della fede al fine di maturare una personalità cristiana più consapevole e responsabile, attenta alle esigenze della comunità e in dialogo col mondo. In questa prospettiva i destinatari principali sono gli operatori pastorali, i catechisti, coloro che esercitano ministeri liturgici, gli educatori, gli insegnanti di religione e tutti coloro che avvertono la necessità di acquisire maggiori competenze per il proprio apostolato nella Chiesa. Le iscrizioni per l’attuale anno formativo sono aperte e possono essere fatte nelle varie sedi dell’Idt oppure attraverso il modulo online o mediante le singole segreterie. Attualmente l’attività dell’Idt si svolge ad Acireale, nella storica sede di via San Martino, 2 (dove si trova la Biblioteca centrale diocesana “Mons. Salvatore Russo”); a Riposto, nei locali della chiesa “Maria SS. del Carmelo” proseguendo l’esperienza cominciata gli anni scorsi del “Porto di Giaffa”; e a Piedimonte Etneo, nei locali del centro parrocchiale di formazione teologica “Paolo VI” proseguendo, a sua volta, l’esperienza maturata negli ultimi cinque anni. Le lezioni si tengono un pomeriggio al mese. La frequenza è obbligatoria.