Diocesi: Matera-Irsina, tre serate in vista della Giornata missionaria mondiale. Domani il primo appuntamento a Ferrandina

(Foto: diocesi di Matera-Irsina)

Il mese di ottobre è dedicato dalla Chiesa alla preghiera per le missioni e culminerà con la Giornata missionaria mondiale, giunta quest’anno alla 97ª edizione, che si celebrerà il prossimo 22 ottobre.

Si ispirano al Messaggio di Papa Francesco “Cuore ardenti, piedi in cammino” che prende spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus nel Vangelo di Luca le tre serate di preghiera che l’Ufficio missionario della diocesi di Matera-Irsina ha organizzato per animare questo mese: il primo momento si terrà domani, martedì 3 ottobre nella chiesa madre di Ferrandina in provincia di Matera, dove alle 18 è previsto l’arrivo delle reliquie di S. Giustino de Jacobis da San Fele (Potenza), missionario in Etiopia e protettore dei lucani nel mondo.

Seguirà alle 20 la veglia di preghiera insieme alla testimonianza di don Michele del Cogliano.

Il 10 ottobre, alle ore 20, ci sarà una veglia di preghiera nella parrocchia Mater Ecclesiae di Bernalda con la testimonianza dei coniugi Màttera, due sposi missionari.

Ultimo appuntamento nella cattedrale di Matera il 18 ottobre, alle ore 19, con la veglia di preghiera presieduta da mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, e la testimonianza di alcuni religiosi della Comunità missionaria di Villaregia.