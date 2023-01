Commissione Ue: lanciata l’European Cancer Imaging Initiative per sostenere centri di salute e istituti di ricerca nella creazione di una banca dati europea sulle radiografie

La Commissione europea lancia l’European Cancer Imaging Initiative per sostenere i centri per la salute, gli istituti di ricerca e gli innovatori per creare una banca dati Ue sulle radiografie del cancro. L’iniziativa è una delle principali azioni del Piano europeo per la lotta contro il cancro. Lo comunica l’Esecutivo europeo in una nota in occasione di un evento. L’Iniziativa garantirà il rispetto di standard etici elevati, la fiducia, la sicurezza e la protezione dei dati personali. Si creerà un collegamento tra le iniziative nazionali e dell’Ue, le reti ospedaliere e gli archivi di ricerca con i dati delle radiografie e altre informazioni sanitarie rilevanti. In questo modo, “i ricercatori avranno un accesso efficiente a un maggior numero di dati di alta qualità per studiare e far progredire la conoscenza sulla malattia”. Inoltre, i medici potranno, così, prendere “decisioni cliniche, diagnostiche, terapeutiche e di medicina predittiva più precise e più rapide”. I cittadini potranno decidere se dare il consenso o l’autorizzazione volontaria a rendere disponibili i dati. Si potrà ricorrere anche alle nuove tecnologie che utilizzano l’intelligenza artificiale su un’ampia gamma di dati in modo conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). Tutto questo “accelererà lo sviluppo di strumenti innovativi, in grado di offrire diagnosi del cancro più rapide e cure personalizzate”, conclude la Commissione.