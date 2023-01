Diocesi: Bolzano, morto don Alois Raffl, a lungo parroco in val Passiria. Funerali mercoledì a Stulles

Verranno celebrati alle 14.30 di mercoledì 25 gennaio, a Stulles, i funerali di don Alois Raffl, sacerdote della diocesi di Bolzano-Bressanone, morto sabato 21 gennaio all’età di 88 anni don Alois Raffl.

Nato il 28 febbraio 1934 a Stulles, nel comune di Moso in val Passiria, Raffl venne consacrato sacerdote il 15 marzo 1959 a Bolzano/Gries. Dal 1959 al 1965 – ricorda la diocesi in una nota – fu cooperatore a Martello, Silandro, Ciardes e Lazfons. Poi nel 1965 don Raffl divenne parroco a Valdurna, incarico svolto fino al 1970.

Dal 1970 al 1986 guidò la comunità a Tubre e poi a Talle e a Passo di Passiria fino al 2001. Dal 2001 al 2007 don Raffl ricoprì l’incarico di collaboratore parrocchiale a Talle e dal 2007 al 2020 nella parrocchia di Stulles. Negli ultimi anni il sacerdote ha vissuto a San Leonardo in Passiria.