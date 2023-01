Servizio civile universale: Caritas Crema, 4 posti disponibili nell’ambito del progetto “Io partecipo”. Il 27 gennaio la presentazione

Anche per il 2023 la Caritas diocesana di Crema rende disponibili 4 posti ai quali i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti possono candidarsi per svolgere un anno di servizio civile universale presso le strutture “Casa della Carità” e “Casa di accoglienza Giovanni Paolo II”. L’esperienza si svolgerà nell’ambito del progetto “Io partecipo” che la Caritas cremasca ha elaborato insieme alle Caritas diocesane di Cremona e Lodi.

Come ha affermato la referente di Young Caritas Crema, Paola Vailati, “il Servizio civile alla Caritas è un anno di grande valore formativo ed educativo, nel quale valorizzare le proprie risorse e capacità, crescere professionalmente e umanamente a fianco degli operatori a servizio della comunità”. In una dichiarazione riportata sul sito web del settimanale diocesano “Il Nuovo Torrazzo”, Vailati sottolinea che è “previsto un percorso formativo diocesano e regionale, quindi di ampio respiro”. Venerdì 27 gennaio, dalle 18, presso le Tavole del chiostro al San Luigi, insieme alla Pastorale giovanile verranno presentati i due progetti a coloro che sono interessati. Presso la “Casa della Carità” si svolgerà attività al Centro di ascolto e nei servizi di distribuzione alimenti, vestiario e beni primari; nella “Casa di accoglienza Giovanni Paolo II” si condivideranno con gli ospiti azioni quotidiane, aiutandoli nelle pulizie degli spazi, nella preparazione dei pasti, nell’acquisto della spesa, nelle attività di animazione e si affiancheranno gli operatori al dormitorio Rifugio San Martino di via Civerchi e nell’attiguo spazio che ospita la mensa e il centro diurno.