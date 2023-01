Diocesi: Modena, nota in merito alla parrocchia di San Pietro

“In merito alle informazioni pubblicate sulla stampa locale e sui social circa la vicenda riguardante presunte irregolarità nella gestione di un’eredità da parte dei Padri Benedettini del monastero di San Pietro in Modena, l’arcidiocesi esprime gratitudine alla Finanza e alla Procura, confermando la propria completa disponibilità, per arrivare alla chiarezza e onorare le volontà della persona che ha disposto il lascito testamentario”. È quanto si legge in una nota diffusa poco fa dall’arcidiocesi di Modena-Nonantola.