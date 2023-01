San Francesco di Sales: Matera-Irsina, domani sera l’arcivescovo Caiazzo incontra giornalisti e operatori dell’informazione

In occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori, nella serata di domani, martedì 24 gennaio l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, incontrerà giornalisti e operatori dell’informazione e delle comunicazioni sociali per un momento di dialogo. L’appuntamento è per le 18 presso nel Salone degli Stemmi in arcivescovado. La ricorrenza – viene ricordato in una nota – cade a 400 anni dalla morte del santo e nel primo centenario della sua proclamazione a patrono dei giornalisti da parte di Papa Pio XI.