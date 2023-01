Diocesi: Catanzaro, il 25 gennaio mons. Maniago consacra tre nuovi sacerdoti

L’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, il prossimo mercoledì 25 gennaio, festa della Conversione di San Paolo, alle 17 presso la basilica concattedrale “Santa Maria Assunta” in Squillace (Cz), ordinerà presbiteri i diaconi don Vitaliano Caruso, della parrocchia “San Francesco da Paola” in Catanzaro, don Riccardo Catanese, della parrocchia “Madonna del Carmine” in Uria di Sellia Marina (Cz), e don Vito Muriniti, della parrocchia “San Giovanni Battista” in Borgia (Cz). Don Vitaliano Caruso presiederà la sua prima messa giovedì 26 gennaio alle 17.30 presso la parrocchia “Santa Teresa di Gesù Bambino” di Catanzaro; don Vito Muriniti, sabato 28 gennaio alle 17.30 presso la parrocchia “San Giovanni Battista” in Borgia (Cz), don Riccardo Catanese, domenica 29 gennaio alle 17 presso la parrocchia “Madonna del Carmine” in Uria di Sellia Marina (Cz).