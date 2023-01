Diocesi: Lungro, stasera conferenza sul Concilio Vaticano II

Nella serata di oggi, lunedì 23 gennaio, alle 18, attraverso la piattaforma Zoom, si terrà la conferenza “Concilio Vaticano II: a 60 anni dall’apertura. Chiese in dialogo per l’unità. Spunti per una formazione continua”, organizzato dall’eparchia di Lungro. All’incontro, moderato da papas Alex Talarico e da don Mauro Lucchesi, interverranno il vescovo Donato Oliverio, e Riccardo Burigana, direttore del Centro Studi per l’ecumenismo in Italia, il quale tratterà il tema “La nuova stagione del Concilio Vaticano II in Italia”.