Domenica della Parola: Piacenza-Bobbio, domani sera incontro online con don Martin per “riscoprire le radici bibliche della sinodalità e della missione”

“Cammino sinodale, Bibbia e missione”. Questo il titolo dell’incontro online che si terrà nella serata di domani, martedì 24 gennaio, per iniziativa del Settore apostolato biblico della diocesi di Piacenza-Bobbio in occasione della quarta Domenica della Parola di Dio, che si è celebrata ieri. Dalle 21, sul canale YouTube “Piacenza Diocesi Tv” del Servizio Multimedia per la pastorale, il biblista don Aldo Martin aiuterà i partecipanti a “riscoprire le radici bibliche della sinodalità e della missione della Chiesa nel terzo millennio”.