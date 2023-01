Sicurezza: mons. Moscone e associazioni, “no a insediamento di un mega deposito di Gpl a Manfredononia”

Negare l’insediamento di un mega deposito di 6 milioni di litri di gas Gpl della società Energas in località Santo Spiriticchio-Manfredonia, a 12 chilometri dall’Aeroporto militare di Amendola-Foggia. È quanto chiedono alle autorità competenti, in una lettera, mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, e una serie di enti e associazioni, evidenziando che “argomenti tecnici strategici che sconsigliano l’insediamento del mega deposito di gas Gpl in quanto altamente esplosivo e considerato dalla Direttiva Seveso ad alto rischio rilevante. Nella prospettiva di una guerra, in cui possa essere coinvolta l’Italia, la strategica operatività dell’Aeroporto militale di Amendola-Foggia verrebbe sicuramente messa a rischio dalla vicinanza di un siffatto impianto pericolosissimo, il più grande impianto di gas Gpl d’Europa (non di metano di cui si vorrebbe limitare la dipendenza dalla Russia) obsoleto e anacronistico”. I sottoscrittori della lettera precisano che non è vero che il deposito si troverebbe a circa 40 chilometri dall’Aeroporto militare, mentre in realtà è a 12 km in linea d’aria; inoltre, viene ricordata “l’importanza strategica elevatissima di questo Aeroporto nella Nato – essendo infatti un aeroporto militare ‘operativo’ – sede del sistema di difesa con velivoli telecomandati a distanza (droni) e destinato a ricevere gli F35 con testate nucleari” e menzionato il fatto che dal 27 gennaio 2022 ha poi anche la funzione di “Nato QRA”.

“Stante la forte preoccupazione dei cittadini che l’impianto Energas possa diventare ghiotto bersaglio di attentati terroristici o militari per colpire la base militare vicina” i sottoscrittori della missiva chiedono alle autorità “di intervenire presso il Consiglio dei ministri”, che nella prossima assise prevede l’approvazione dell’istallazione del deposito, “perché venga negato l’insediamento in parola per le ragioni” spiegate.