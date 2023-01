Diocesi: Brescia, giovedì incontro “Costruire il futuro con i migranti”

“Costruire il futuro con i migranti”. Questo il titolo del focus sulla scuola e l’educazione a partire dal XXXI Rapporto Immigrazione 2022 che verrà presentato giovedì 26 gennaio presso l’aula magna dell’Istituto Fortuny di Brescia. L’incontro, con inizio alle 17.30, è promosso dall’Ufficio per la scuola e l’Ufficio per i migranti della diocesi di Brescia, dal Centro migranti ETS, dalla Caritas diocesana di Brescia e dalla Fondazione Comunità e Scuola, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Brescia.

Coordinati dalla giornalista Anna Della Moretta, del “Giornale di Brescia”, interverranno Vinicio Ongini, dell’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del ministero dell’Istruzione, su “Alunni con cittadinanza non italiana, fra calo e criticità irrisolte”; Giuseppe Bonelli, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia, su “18,2%: non solo numeri. L’esperienza bresciana”; e Simone Varisco, della Fondazione Migrantes e redattore Rapporto Immigrazione 2022, che parlerà di come “Leggere l’immigrazione partendo dalla scuola”. Spazio poi alle “Sfide in corso” con voci del settore e della scuola.