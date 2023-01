San Francesco di Sales: San Marino, domani mons. Turazzi incontra giornalisti e operatori della comunicazione

In occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori, martedì 24 gennaio il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, incontrerà gli operatori dei media del territorio. L’appuntamento è per le 9.30 presso la parrocchia di Murata (via don Bosco, 12 – San Marino Città).

Come spiega Francesco Partisani, direttore dell’Ufficio stampa e Comunicazioni sociali diocesano, “vivremo un momento di riflessione sul ruolo della stampa oggi e sul tema dell’ascolto nel ‘cammino sinodale’ che stiamo vivendo. Ascolto ‘costruttivo’ all’interno e all’esterno della comunità cristiana: un ascolto aperto a tutti!”. “L’icona di riferimento – aggiunge – è quella del ‘cantiere’ dove ognuno è chiamato a prendere responsabilmente il proprio posto”.