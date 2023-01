A conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in svolgimento dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), nella serata di mercoledì 25 l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, presiederà i Vespri ecumenici. Il momento di preghiera è in programma alle 18 nella basilica di San Paolo Maggiore.