Cammino sinodale: mons. Lorefice (Palermo), “sentire le voci del nostro tempo”

“Grazie per il lavoro prezioso che potete portare avanti in questo momento del cammino sinodale delle nostre Chiese. Se il Sinodo ci sta chiedendo di ascoltare tutti, non solo all’interno delle comunità cristiane, penso che potete aiutarci non poco a sentire le voci del nostro tempo”. Lo ha detto l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, intervenendo con un videomessaggio a un corso di formazione tenutosi all’Ordine dei giornalisti di Sicilia, a Palermo, organizzato dall’Ordine, dalla sezione palermitana dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana), dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali – Ufficio stampa dell’arcidiocesi di Palermo e dal giornale web “Porta di Servizio”, nell’ambito delle celebrazioni di San Francesco nel centenario della sua proclamazione. Una mattinata dedicata a un cammino, quello sinodale, che a Palermo come nel resto d’Italia e del mondo coinvolge migliaia di persone, fra credenti e non, per provare a mettersi in ascolto di un popolo chiamato a partecipare all’annuncio della lieta novella.