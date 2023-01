San Francesco di Sales: San Marino-Montefeltro, annullato l’incontro di domani per il maltempo. È stato spostato al 1° febbraio

In considerazione delle pessime condizioni atmosferiche che hanno causato nella zona di San Marino, Montefeltro e Valli del Foglia e Conca intense nevicate e immaginando che nelle prossime ore non volgeranno al meglio, è stato annullato dalla diocesi di San Marino-Montefeltro l’incontro del vescovo Andrea Turazzi con gli operatori dei media per la celebrazione del santo patrono dei giornalisti, san Francesco di Sales, in programma domani mattina alle ore 9,30 riprogrammandolo per il giorno mercoledì 1 febbraio, stessa ora.