Diocesi: Acr Roma, il 29 gennaio ritorna la “Carovana della pace” per le vie del centro. Poi, l’Angelus sotto la finestra del Papa

I ragazzi dell’Azione Cattolica (Acr) di Roma, con i loro educatori e genitori e con i coetanei delle scuole e delle parrocchie della città, daranno vita alla “Carovana della pace”: un corteo festoso e colorato che, domenica 29 gennaio, attraverserà le strade del centro della capitale, accompagnato dallo slogan “Allenati alla pace!”. La giornata rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso annuale svolto nei gruppi parrocchiali.

I bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni dell’associazione invitano i loro coetanei delle parrocchie, delle scuole e di associazioni e gruppi a testimoniare insieme la speranza di pace per le strade di Roma. “Da oltre 40 anni – spiega la responsabile diocesana, Marilena Pintagro – nel Mese della pace i ragazzi si impegnano in prima persona per essere testimoni contro ogni tipo di violenza e sopraffazione, dalle liti fra i singoli ai conflitti fra le nazioni, gridando letteralmente alla città il loro desiderio di pace: un desiderio che è diventato particolarmente urgente e attuale nell’ultimo anno”. Si prevede la partecipazione di circa 3.000 persone che si ritroveranno, alle 10, nei Giardini di Castel Sant’Angelo. Dopo il momento iniziale, i partecipanti si trasferiranno in festoso e colorato corteo fino a San Pietro, passando per via della Conciliazione fra giochi e scenografie che richiamano l’ambientazione degli sport di squadra. Raggiunto il settore riservato in piazza San Pietro, si proseguirà con l’animazione dal palco, i saluti del presidente diocesano Marco Di Tommasi, dei responsabili nazionali dell’associazione e la preghiera guidata dal card. Angelo De Donatis. Si parteciperà poi all’Angelus presieduto da Papa Francesco.

La “Carovana della pace”, inoltre, permetterà ai ragazzi di scoprirsi missionari, prendendo a cuore sin dalle loro attività parrocchiali l’adesione a due progetti di solidarietà. Il primo è quello proposto dall’Azione Cattolica italiana che, tramite la vendita di palloni fatti di materiali ecologici, andrà a sostenere il progetto Csi per il mondo promosso dal Centro sportivo italiano; la seconda iniziativa è invece sul territorio di Roma: le parrocchie raccoglieranno delle offerte che verranno devolute alle attività della Caritas diocesana a sostegno delle realtà che operano con ragazzi e giovani in difficoltà. Ogni parrocchia è chiamata anche a donare un pallone che sarà donato a queste realtà, come segno concreto della bellezza del gioco di squadra.