Armida Barelli: Ac Mileto, la mostra itinerante fa tappa a Vibo Valentia

Arriva a Vibo Valentia la mostra itinerante dedicata ad Armida Barelli, evento promosso in tutta Italia dall’Istituto “Giuseppe Toniolo” e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, nell’anno della sua beatificazione avvenuta a Milano il 30 aprile scorso. A farsi promotrice della mostra, per la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, l’Azione Cattolica diocesana, che ospiterà questa porzione di allestimento per ultima in Calabria, in ordine di tempo, dopo essere stata visibile in tutte le altre diocesi e nella regione Sicilia.

La mostra arriverà a Vibo nel pomeriggio di oggi, lunedì 23, e sarà allestita nei locali dell’Istituto Superiore “Vito Capialbi”, dove rimarrà fino a venerdì 27; martedì 24, alle 9, è prevista l’inaugurazione e giovedì 26 invece un incontro curato dall’equipe diocesana del Msac (Movimento Studenti di Azione Cattolica) rivolto ai ragazzi che avranno modo di confrontarsi con tematiche importanti ed attuali in laboratori strutturati. L’esposizione sarà fruibile al pubblico dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Nel pomeriggio di venerdì 27 la mostra sarà invece trasferita a Palazzo Gagliardi, dove sabato 28, alle 16, si svolgerà un incontro pubblico sulla figura di Armida Barelli con la partecipazione del vescovo Attilio Nostro, di mons. Ramondino, di Giovanni Lanzillotta rappresentante dell’Università Cattolica per la Calabria, del sindaco di Vibo, Maria Limardo, mentre faranno gli onori di casa il presidente dell’Ac diocesana, Paolo Giannini, e l’avvocato Ivana Ventura in qualità di delegata regionale di Ac. Composta da pannelli illustrativi, la mostra racconta in modo coinvolgente e immediato la vita di Armida Barelli, dall’infanzia fino alla morte: testi, fotografie d’epoca e fumetti raccontano ciascuno una tappa fondamentale nella vicenda di questa beata.