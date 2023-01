Politica: Roma, le proposte delle organizzazioni giovanili su scuola, formazione e lavoro. Mercoledì presentazione nella sede delle Acli

Si svolgerà il 25 gennaio, alle 17, a Roma, nella sede nazionale delle Acli in via Giuseppe Marcora n. 18/20, l’evento “Giovani: come rivoluzionare la transizione: scuola, formazione, lavoro”. I dati sui Neet, oltre due milioni di ragazzi/ragazze tra i 15-29 anni che non lavorano e non studiano, e sulla disoccupazione giovanile, arrivata al 16,9%, dimostrano che è urgente agire in maniera collettiva. Per questo, le organizzazioni giovanili nazionali di StartNet Youth, Giovani delle Acli, Fuci, Europiamo, Youthmed, Avis Giovani, Sism, FutureDem, Esn, Azione cattolica hanno elaborato insieme 13 proposte concrete per facilitare la transizione delle nuove generazioni dal mondo scolastico e universitario, al mondo del lavoro, secondo un approccio di orientamento continuo.

Il documento, che sarà presentato davanti ad esperti e ad esponenti del mondo politico, è frutto dell’ascolto delle realtà di tutto il territorio nazionale su tre grandi temi: orientamento, occupabilità e lavoro, giovani e Europa. All’evento parteciperanno: Joachim Bernauer, direttore Goethe-Institut Italien, in rappresentanza della rete StartNet Network Transizione scuola-lavoro; Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale dei giovani; Lucia Pecorario, social media manager e coordinatrice Together.eu Parlamento europeo in Italia; Simone Romagnoli, coordinatore nazionale dei Giovani delle Acli; Simona Ferrante, coordinatrice Organismo Giovanile StartNet Youth; Alessandro Rosina, professore ordinario Università Cattolica di Milano; Paola Vacchina, presidente Forma; Costanza Bettoni, esperta dei sistemi di istruzione e formazione promossi attraverso il Fondo Sociale Europeo. Saranno presenti gli esponenti dei principali partiti politici: Vittoria Baldino (M5S), Brando Benifei (Eurodeputato Pd), Fabrizio Benzoni (Azione), Gianni Lampis (FdI), Erik Pretto (Lega). Il giornalista Giuseppe Francaviglia modererà il dibattito. L’incontro, che ha il supporto di Consiglio nazionale Giovani e del Gothe institute Italia, sarà trasmesso anche in diretta streaming su Facebook e Youtube delle Acli.