Ex Embraco: mons. Nosiglia (emerito Torino), “continuano ad esserci difficoltà, lavoratori stanno ancora subendo ingiustamente la mancanza della loro dignità”

“Continuo a seguire con grande attenzione e apprensione gli sviluppi della vicenda ex Embraco che ha visto a suo tempo il mio coinvolgimento diretto per alcuni anni. Purtroppo constato che continuano ad esserci difficoltà anche per i lavoratori che hanno attivato il procedimento giudiziario. Pur senza entrare nel merito desidero ribadire la mia vicinanza di vescovo, anche se emerito, con loro e con quelli che i continuano a operare per ottenere quanto hanno giustamente diritto di avere”. Lo ha dichiarato mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo emerito di Torino, in merito alla situazione della ex Embraco.

“Ringrazio i sindacati per aver preso le difese di questi lavoratori sottolineandone sia la sofferenza che per diversi anni hanno dovuto subire e che continua anche adesso, insieme alla mancanza della loro dignità che stanno ancora subendo ingiustamente”, ha proseguito mons. Nosiglia, augurandosi che “voi uniti insieme, sindacati e lavoratori, possiate usufruire del giusto riconoscimento per il vostro lavoro. Vi sono vicino con la mia profonda amicizia e anche la mia preghiera”.