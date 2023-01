Giorno della Memoria: stasera al Teatro dell’Opera di Roma proiezione in anteprima del documentario “il respiro di Shlomo” e sonata del “violino di Auschwitz”

Nella serata di oggi, lunedì 23 gennaio, alle 20 presso il Teatro dell’Opera di Roma, si terrà uno speciale evento in occasione del Giorno della Memoria 2023: sarà proiettato in anteprima il documentario “Il respiro di Shlomo”, scritto dallo storico Marcello Pezzetti e diretto da Ruggero Gabbai, e sarà suonato il “violino di Auschwitz”, appartenuto al musicista Jan Hillebrand, il cui suono rivivrà nelle musiche recuperate e arrangiate dal Maestro Francesco Lotoro. L’evento è promosso da Unione delle Comunità ebraiche italiane e Fondazione Museo della Shoah con il Teatro dell’Opera. Lo spettacolo si aprirà con i saluti istituzionali della presidente dell’Ucei, Noemi Di Segni, del presidente della Fondazione, Mario Venezia, e del sovrintendente capitolino al Teatro dell’Opera, Francesco Giambrone. Per assistere alla serata è necessario prenotarsi inviando un’email a promozione.pubblico@operaroma.it.