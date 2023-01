Scuola: card. Zuppi, “è il laboratorio del futuro di un Paese”, “interrogarci su una società non accogliente verso i giovani”

“La scuola è il laboratorio del futuro di un Paese, in cui si prepara il domani e dove vanno investite le energie migliori e le risorse necessarie”. A ribadirlo è il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nella sua introduzione al Consiglio episcopale permanente. Citando don Milani, il cardinale ha chiesto di ascoltare il “desiderio di futuro” dei giovani, e la loro “pressione sugli adulti perché prendano subito decisioni lungimiranti”, imparando innanzitutto dalla loro “sensibilità ecologica”. “Questo è il nostro compito di Pastori”, ha detto il cardinale sulla sfida educativa: “un compito che riguarda la formazione della coscienza ad una ecologia integrale, che guarda all’ambiente ma soprattutto alle persone che in questo ambiente vivono. Si tratta di raccogliere la sfida di un cambio anche culturale in atto nel nostro Paese. Questo non riguarda solo i giovani, ma – direi – soprattutto gli adulti e gli educatori in genere”. Da questo punto di vista, per Zuppi “l’ampia rete delle scuole cattoliche dovrebbe essere percepita come un’alleata e non come una avversaria della scuola statale, anche creando sinergie, collaborazioni e progettualità comuni per la crescita del sistema scolastico ed educativo”, a partire dal ruolo degli insegnanti di religione cattolica, “che hanno l’occasione straordinaria di intercettare le domande di senso dei ragazzi in età scolare e offrire loro chiavi di lettura importanti per tutta la loro vita”. Infine, il presidente della Cei ha menzionato “il problema di tanti italiani che lasciano il Paese, spesso giovani: nel 2020, 160.000 persone, di cui 120.000 cittadini italiani”: “Ci dobbiamo interrogare su una società non accogliente verso i giovani. Perché accoglienza è parola chiave e spesso si ha paura di accogliere il futuro, che è la vita. È la paura dell’accoglienza alla vita, che porta tragicamente alla soppressione di essa nel grembo della madre”.