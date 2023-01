Settimana preghiera unità cristiani: Bergamo, mercoledì celebrazione della Parola con mons. Beschi, padre Velescu e il pastore Pons

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in svolgimento dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), proseguono nella diocesi di Bergamo gli appuntamenti a carattere ecumenico. Stasera, dalle 20.45 nella chiesa San Bartolomeo di Albino, si terrà la celebrazione presieduta da don Giuseppe Locatelli, moderatore della Fraternità presbiterale, dal pastore Italo Pons, della Comunità cristiana evangelica di Bergamo, e da don Michelangelo Finazzi, vicario territoriale. Mercoledì 25 gennaio, alle 20.45, la chiesa di S. Maria Immacolata delle Grazie, a Bergamo, ospiterà la celebrazione ecumenica della Parola concelebrata dal vescovo Francesco Beschi e da padre Gheorghe Velescu, parroco della parrocchia romena ortodossa di Bergamo, con sermone del pastore Italo Pons e la partecipazione di rappresentanti di altre Chiese cristiane.

La sera seguente, alle 20.45 presso la Casa del pellegrino a Sotto il Monte Giovanni XXII, si terrà l’incontro “Papa Giovanni XXIII e l’ecumenismo nel Concilio Vaticano II” con l’intervento di don Ezio Bolis, direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII. Infine, sabato 28 gennaio dalle 20.45 al monastero delle Suore Clarisse di Bergamo, è in programma l’incontro ecumenico di preghiera con don Patrizio Rota Scalabrini, delegato diocesano per l’ecumenismo, e Lidia Maggi, pastora battista e teologa.